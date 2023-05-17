Дачник со стажем предложил ряд подкормок для успешного роста перцев и обильного урожая

Эти подкормки надежные и проверенные опытом, все делаются на основе компонентов, давно зарекомендовавших себя с хорошей стороны.

Птичий помет

Это прежде всего богатый источник азота, используем только перепревший помет. На 1 кг берем 2 л воды, настаиваем смесь пять дней. Потом все это разбавляем 10 литрами воды.

Поливаем растения, не задевая листья, раз в неделю.

Дрожжевое питание

В трех литрах воды разводим полстакана сахара и 100 г дрожжей. Делаем настой 7 дней. Берем стакан концентрата и доливаем в него 10 л воды.

Каждому кусту даем по литру жидкости. Перебарщивать нельзя, можно нанести вред растениям.

Без золы никуда

Классическое удобрение, которое используют все дачники, источник кальция и калия. Можно вносить в жидком виде или в сухом. Достаточно раза в неделю.

Банановое лакомство

Но больше всего перцы любят бананы, но не сами плоды, а их шкурки. Готовим из них либо порошок, либо раствор.

Порошок делаем так: сушим кожуру, перемалываем на кофемолке или блендером. Вносим весной и летом по ложке перед поливами.

Раствор готовить надо так: в трехлитровой банке складываем 10 шкурок, туда же кладем измельченную скорлупу яиц - три ложки. Заливаем все водой и настаиваем 3 часа.

Процеживаем и берем для опрыскиваний. Делаем это раз в неделю.