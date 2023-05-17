Дачники рассказали, как и чем обработать томаты, чтобы навсегда избавиться от фитофторы

Однако огородники нашли копеечное аптечное средство, которое помогает надежно защитить помидоры от фитофторы.
Им оказался йод – препарат с антисептическими свойствами, уничтожающий болезнетворные микроорганизмы.
Для обработки томатов нужно приготовить раствор из 5 л воды, 1 л молока и 15 капель йода, а затем опрыскать им растения.
К слову, йод защищает томаты не только от фитофтороза, но и от других заболеваний, а также является отличной подкормкой.
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