Цветоводы рассказали, как и зачем подкармливать комнатные растения аспирином

Для приготовления раствора необходимо измельчить три таблетки аспирина, а затем растворить их в 5 л воды.

Раствор используют для полива растений под корень раз в неделю. Лекарство помогает при опадании листьев с комнатных цветов, в случае остановки их роста и развития.

Но аспирин нужен не только для лечения комнатных растений, но и для профилактической обработки.

В этом случае пропорция будет другой: половина стандартной таблетки на один литр чистой воды. Состав подойдет для полива и опрыскивания.