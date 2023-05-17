Худшие соседи для томатов: дачники рассказали, какие растения нельзя сажать рядом с грядкой

Помидоры не дадут хорошего урожая, если рядом с ними растет любой вид капусты, включая цветную.

Нежелательно сажать рядом с помидорами и огурцы. Растения не мешают друг другу, но у них очень разные потребности.

Никогда не следует сажать рядом томаты и картофель. Они относятся к одному семейству, поэтому вредители и болезни у них общие.

В такой ситуации очень высок риск заражения фитофторой, а колорадский жук с удовольствием полакомится не только картофелем, но и томатами.