Скручиваются листья огурцов: дачники рекомендуют срочно принимать меры, чтобы не лишиться урожая

Главное в этом деле – найти причины и устранить их. Листья огурцов могут скручиваться, если растению не хватает влаги.

В таком случае необходимо отрегулировать полив, давать растения больше воды в жаркую погоду и меньше – в пасмурную.

Скручивание листьев бывает следствием недостатка определенных веществ, в первую очередь – азота.

Эта проблема решается внесением подкормки, которая ликвидирует дефицит нужного вещества.

Но бывает и так, что дачник никак не может повлиять на причины скручивания огуречных листьев. Например, это может быть связано с резким похолоданием.