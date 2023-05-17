Скручиваются листья огурцов: дачники рекомендуют срочно принимать меры, чтобы не лишиться урожая

Главное в этом деле – найти причины и устранить их. Листья огурцов могут скручиваться, если растению не хватает влаги.
В таком случае необходимо отрегулировать полив, давать растения больше воды в жаркую погоду и меньше – в пасмурную.
Скручивание листьев бывает следствием недостатка определенных веществ, в первую очередь – азота.
Эта проблема решается внесением подкормки, которая ликвидирует дефицит нужного вещества.
Но бывает и так, что дачник никак не может повлиять на причины скручивания огуречных листьев. Например, это может быть связано с резким похолоданием.
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