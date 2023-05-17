Как избавиться от вишневой мухи: дачники назвали самые простые способы, о которых многие не знают

Самый простой способ защитить урожай от вредителя – использовать меры профилактики. Весной и осенью нужно перекапывать землю в приствольном круге дерева.

Все упавшие листья, ягоды и косточки нужно убирать, ведь именно ими питается вишневая муха.

Перед цветением вишни можно повесить на ветки со сладкой приманкой: вареньем, медом или квасом. Муха переключит свое внимание на них и не тронет ягоды.

Весной следует проводить обработку деревьев биопрепаратами. Начинать нужно, как только воздух прогреется до 18 градусов.