Как избавиться от вишневой мухи: дачники назвали самые простые способы, о которых многие не знают

Самый простой способ защитить урожай от вредителя – использовать меры профилактики. Весной и осенью нужно перекапывать землю в приствольном круге дерева.
Все упавшие листья, ягоды и косточки нужно убирать, ведь именно ими питается вишневая муха.
Перед цветением вишни можно повесить на ветки со сладкой приманкой: вареньем, медом или квасом. Муха переключит свое внимание на них и не тронет ягоды.
Весной следует проводить обработку деревьев биопрепаратами. Начинать нужно, как только воздух прогреется до 18 градусов.
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