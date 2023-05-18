Дачники рассказали, как использовать овсянку в качестве подкормки для растений

Геркулес пригодится при выращивании рассады. Его нужно залить водой и настоять пять дней, затем процедить и полить растения.
Перемолотый геркулес можно внести на грядки под перекопку для улучшения структуры грунта и повышения плодородия.
Овсянка способна привлечь червей, поэтому ее применение на грядках с томатами, огурцами, морковью и перцем вполне оправдана.
Можно также вносить по горсти хлопьев в лунку при посадке овощных культур, причем подойдет даже просроченная овсянка.
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