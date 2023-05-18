Что положить в лунку при посадке перца, чтобы вырастить рекордный урожай

В лунку при посадке перца рекомендуется вносить суперфосфат в количестве половинный чайной ложки.
Туда же можно добавить предварительно собранную луковую шелуху. Благодаря фитонцидам, она обеспечит защиту от вредителей.
Многие дачники не представляют себе посадку перца без внесения в лунку древесной золы. Но здесь многое зависит от кислотности почвы.
Если грунт нейтральный, потребуется несколько ложек золы. А в почву с высокой кислотностью можно насыпать целый стакан.
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