Что положить в лунку при посадке перца, чтобы вырастить рекордный урожай

В лунку при посадке перца рекомендуется вносить суперфосфат в количестве половинный чайной ложки.

Туда же можно добавить предварительно собранную луковую шелуху. Благодаря фитонцидам, она обеспечит защиту от вредителей.

Многие дачники не представляют себе посадку перца без внесения в лунку древесной золы. Но здесь многое зависит от кислотности почвы.

Если грунт нейтральный, потребуется несколько ложек золы. А в почву с высокой кислотностью можно насыпать целый стакан.