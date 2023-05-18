Почему сохнут кончики листьев домашних растений и как их спасти

01:03 2023-05-18

Если кончики листьев комнатных растений начинают сохнуть, нужно срочно принимать меры для их спасения.

Первым делом необходимо установить причину. Такое может происходить в случае полива жесткой водой без отстаивания.

Листья начинают высыхать как при недостаточной, так и при избыточной влажности воздуха, а также из-за болезней и атак вредителей.

К такому результату может привести неправильный выбор или внесение подкормки, прямые солнечные лучи и даже слишком тесный горшок.

В такой ситуации зараженный грунт нужно заменить, листья очистить от пыли, устранить перечисленные выше факторы.

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