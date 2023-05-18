Почему сохнут кончики листьев домашних растений и как их спасти

Первым делом необходимо установить причину. Такое может происходить в случае полива жесткой водой без отстаивания.

Листья начинают высыхать как при недостаточной, так и при избыточной влажности воздуха, а также из-за болезней и атак вредителей.

К такому результату может привести неправильный выбор или внесение подкормки, прямые солнечные лучи и даже слишком тесный горшок.

В такой ситуации зараженный грунт нужно заменить, листья очистить от пыли, устранить перечисленные выше факторы.