Садоводы объяснили, почему обязательно нужно посадить календулу на дачном участке

Аромат календулы не выносят многие вредители, включая колорадского жука, гусениц, клещей, проволочника и нематоду.
Для защиты растений от этих насекомых цветы сажают рядом с огородными культурами либо по периметру грядок.
Благодаря своим особым свойствам, календула обеспечивает подавление патогенной микрофлоры.
Это означает, что риск развития опасных болезней огородных культур существенно снижается, как и вероятность размножения микробов в почве.
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