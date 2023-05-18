Садоводы объяснили, почему обязательно нужно посадить календулу на дачном участке

01:08 2023-05-18

На участке любого опытного дачника можно увидеть цветы календулы. Это растение сажают не только для красоты.

Аромат календулы не выносят многие вредители, включая колорадского жука, гусениц, клещей, проволочника и нематоду.

Для защиты растений от этих насекомых цветы сажают рядом с огородными культурами либо по периметру грядок.

Благодаря своим особым свойствам, календула обеспечивает подавление патогенной микрофлоры.

Это означает, что риск развития опасных болезней огородных культур существенно снижается, как и вероятность размножения микробов в почве.

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