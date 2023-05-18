Как и чем подкормить чеснок, чтобы головки выросли с кулак: дачники раскрыли секреты

В год посадки почву нужно удобрить перегноем или торфонавозным компостом, а также птичьим пометом или древесной золой.
Весной чесноку нужна подкормка с азотом для наращивания зеленой массы, а осенью – с калием и фосфором для формирования головки.
Количество минерального удобрения рассчитывается, исходя из особенностей почвы, в которой растет чеснок.
Перед посадкой зубчики рекомендуется посыпать костной мукой. Другой вариант – рассыпать это же средство по грядке.
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