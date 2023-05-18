Дачники предупреждают: некоторые удобрения нельзя смешивать, иначе урожая не будет

Например, азотные составы в аммиачной форме нельзя смешивать с золой или известковым материалом, иначе азота там просто не останется.

Мочевина несовместима с суперфосфатом в порошке. При смешивании получится липкий состав, который нереально распределить по грядке равномерно.

Калийную соль можно смешивать с суперфосфатом и селитрой, но только непосредственно перед использованием, иначе состав отсыреет и лишится полезных свойств.

Зато все минеральные удобрения в сыпучей форме можно смешивать, но нужно измельчить слежавшиеся составы.