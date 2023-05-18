Дачники рассказали, чем опасны сидераты: об этом мало кто задумывается

По мере роста эти растения поглощают минеральные вещества и углекислый газ из почвы, поэтому сажать после них огородные культуры нельзя.

К тому же сидераты могут стать распространителями многочисленных вредителей вроде нематоды или проволочника, а также болезней.

Убирать сидераты нужно до того, как они зацветут, иначе растения начнут быстро распространяться по участку.

С заделкой сидератов в землю также могут возникнуть сложности, поскольку их толстые стебли разлагаются очень медленно.