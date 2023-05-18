Эрдоган принял решение продлить зерновую сделку еще на два месяца

Из сообщения президента Турции Эрдогана:

Было принято решение о продлении соглашения по Черноморской зерновой инициативе на два месяца при поддержке наших российских друзей и вкладе украинских друзей.

Также, глава государства поблагодарил лидера России Владимира Путина, главу Украины Владимира Зеленского, генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша за их конструктивные предложения.

По словам Эрдогана, Анкара "приложит все необходимые усилия даже после выполнения всех условий соглашения", в том числе российских положений.