Штат Монтана официально запретил Tiktok на своей территории

«Чтобы защитить личную и частную информацию жителей Монтаны от Коммунистической партии Китая, я запретил Tiktok в Монтане», — написал в Твиттере республиканский губернатор Грег Джанфорте в среду после подписания законопроекта, который Палата представителей штата приняла в апреле.

Новое правило запретит магазинам приложений предлагать приложение с 1 января 2024 года, а Tiktok больше не будет разрешено вести бизнес в северо-западном штате.

За каждый день, в течение которого приложение все еще доступно, поставщики приложений должны платить штраф в размере 10 000 долларов США.

В будущем приложение больше не должно загружаться, но для предыдущих пользователей штраф не предусмотрен.

Указ не повлияет на всех, у кого уже есть приложение на собственном устройстве.