Штат Монтана официально запретил Tiktok на своей территории

«Чтобы защитить личную и частную информацию жителей Монтаны от Коммунистической партии Китая, я запретил Tiktok в Монтане», — написал в Твиттере республиканский губернатор Грег Джанфорте в среду после подписания законопроекта, который Палата представителей штата приняла в апреле.
Новое правило запретит магазинам приложений предлагать приложение с 1 января 2024 года, а Tiktok больше не будет разрешено вести бизнес в северо-западном штате.
За каждый день, в течение которого приложение все еще доступно, поставщики приложений должны платить штраф в размере 10 000 долларов США.
В будущем приложение больше не должно загружаться, но для предыдущих пользователей штраф не предусмотрен.
Указ не повлияет на всех, у кого уже есть приложение на собственном устройстве.