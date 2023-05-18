Арнольд Шварценеггер рассказал о своих пластических операциях

75-летний Арнольд Шварценеггер дал откровенное интервью The Hollywood Reporter. Звезда Голливуда высказал свое мнение о возвращении к роли Терминатора, которая сделала его мировой знаменитостью, сообщает Нellomagrussia.ru.

Он признался, что не намерен больше участвовать в лентах франшизы. Актер при этом подчеркнул, что он всегда открыт к новым предложениям, но они должны быть интересными.

С франшизой пока не покончено, но лично я с ней закончил. Теперь прекрасно понимаю: аудитория хочет от "Терминатора" чего-то другого. Кто-то должен придумать интересную идею. Я во многом прославился благодаря "Терминатору", потому к этой серии всегда относился с любовью, — признался актер.

Арнольд также высказал отношение к пластической хирургии. Он отверг догадки некоторых поклонников,будто делал медицинские процедуры для того, чтобы поддержать физическую форму.