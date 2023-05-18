В Оренбурге отменен концерт певицы Пелагеи

Концерт Пелагеи, который должен был состояться в Оренбурге 18 мая, отменен, сообщает Рамблер.

О переносе выступления певицы организаторы заявили всего за два дня до выступления, и это расстроило звезду.

Концерт в Оренбурге перенесен на осень. По словам организаторов - по техническим причинам. Мы расстроены очень, приносим всем свои извинения, — написала она.

Ранее СМИ сообщали, что в Сербии концерты Пелагеи также были перенесены. Причиной такого решения стали трагические случаи стрельбы в стране, уточнил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.