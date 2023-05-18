В Оренбурге отменен концерт певицы Пелагеи

Концерт Пелагеи, который должен был состояться в Оренбурге 18 мая, отменен, сообщает Рамблер.
О переносе выступления певицы организаторы заявили всего за два дня до выступления, и это расстроило звезду.
Концерт в Оренбурге перенесен на осень. По словам организаторов - по техническим причинам.
Мы расстроены очень, приносим всем свои извинения, — написала она.
Ранее СМИ сообщали, что в Сербии концерты Пелагеи также были перенесены. Причиной такого решения стали трагические случаи стрельбы в стране, уточнил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
Когда братская Сербия скорбит, российская сторона ее горе не может не разделять.
В связи с трагическими событиями посольство Российской Федерации в Сербии, а также Русский дом в Белграде уполномочены официально сообщить, что принято решение перенести концерты российской певицы Пелагеи, - цитирует дипломата издание.
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