В Оренбурге отменен концерт певицы Пелагеи

08:31 2023-05-18

По словам исполнительницы, причиной стали некие технические причины, выступление звезды перенесли на осень нынешнего года.

Концерт Пелагеи, который должен был состояться в Оренбурге 18 мая, отменен, сообщает Рамблер.

О переносе выступления певицы организаторы заявили всего за два дня до выступления, и это расстроило звезду.

Концерт в Оренбурге перенесен на осень. По словам организаторов - по техническим причинам.

Мы расстроены очень, приносим всем свои извинения, — написала она.

Ранее СМИ сообщали, что в Сербии концерты Пелагеи также были перенесены. Причиной такого решения стали трагические случаи стрельбы в стране, уточнил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Когда братская Сербия скорбит, российская сторона ее горе не может не разделять.

В связи с трагическими событиями посольство Российской Федерации в Сербии, а также Русский дом в Белграде уполномочены официально сообщить, что принято решение перенести концерты российской певицы Пелагеи, - цитирует дипломата издание. 

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