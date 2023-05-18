Изуродованная пластикой королева красоты отсудила у хирурга 4,5 миллиона российских рублей

Юлия Тарасевич когда-то с удовольствием участвовала в конкурсах красоты, она стал «Миссис Южный Федеральный округ», завоевала звание "Вице-Миссис Россия International 2020", сообщает Вумен.ру.

Но потом решила улучшить красоту - подтянуть овал лица. Хирург Андрей Комаров предложил сделать несложную операцию, Юля согласилась. Но вместо обещанного результата, у красавицы начались серьезные проблемы: перестали закрываться веки, опухло лицо.

Чтобы исправить ситуацию, медики начали колоть ей средство для рассасывания филлеров, но стало еще хуже: мягкие ткани почти полностью были уничтожены, кожа на лице ссохлась, мимика тоже была утрачена.

Девушка не один год добивалась, чтобы против врачей было возбуждено уголовное дело, и пыталась исправить их ошибки. Горе-хирурги, изуродовавшие внешность Юлии, за это время даже не извинились. Они настаивали и настаивают, что у пациентки была редкая болезнь, которую та скрыла.

Тем временем экспертиза показала: никакой болезни у девушки нет. И 19 мая хирургу Андрею Комарову пердстоит предстать перед судом. Омар Халед, который также принимал участие в операции, проходит, как свидетель.

Как уточняет издание, в ходе предыдущего, гражданского иска, Юля выиграла у хирурга 4,5 миллиона рублей в качестве компенсации. Она получила меньше, чем запрашивала - ее материальные претензии равнялись 35 миллиона рублей.

Честно говоря, никакого удовлетворения у меня нет - даже если бы им миллиард присудили. Верните хотя бы улыбку — бесплатно. Никакие деньги не нужны. Хотя я уверена, что и эти 4,5 миллиона они не заплатят. Пойдут обжаловать, затем начнут банкротиться. Ведут себя как трусы.

Тарасевич уверена, что ее лицо было изуродовано в результате безграмотности специалистов. Хирург перекрыл протоки лимфы, начался отек. А последующие уколы в воспаленные ткани похоронили все шансы на реабилитацию.

Представляете, что стало с мягкими тканями? Они во мне ищут болезни, но я считаю, что чудом выжила благодаря лишь моему крепкому здоровью. Я не могу улыбаться, моргать, постоянно капаю в глаза, так как веки не закрываются до конца. Про боль в лице вообще молчу, — говорит девушка.

На заседании суда Юлия была всего раз, и ей стало плохо. Судья разрешил девушке не присутствовать в зале суда.