Пять вагонов с зерном сошли с рельс в Симферополе в результате взрыва

18 мая советник главы правительства Крыма Олег Крючков опубликовал новый пост в социальных сетях, где сообщил, что не менее пяти вагонов с зерном сошли с рельс на территории Симферополя. Известно, что данный состав следовал в Севастополь, однако из-за взрыва движение на этом участке железной дороги временно остановлено.

По словам Крючкова, автобусы Министерства транспорта Крыма помогут местным жителям добираться до Севастополя и Симферополя, поскольку они не в состоянии воспользоваться железной дорогой для отправки на данные станции вследствие взрыва на участке ж/д-полотна, произошедшего сегодня утром.

Прибывшие на место событий правоохранители предполагают, что произошедшее является диверсией, а взрывное устройство было заложено на железнодорожные пути рядом с населённым пунктом Чистенькое, расположенном недалеко от Симферополя. По версии следствия, именно подрыв СВУ послужил причиной схода вагонов.

Также в СМИ появилась информация о том, что сработавшая бомба повредила пятьдесят метров железной дороги, оставив воронку диаметров 15 метров и глубиной в два метра. Лидер крымского правительства Сергей Аксенов утверждает, что в результате инцидента пострадавших не выявлено.

Кроме того, Аксенов заявил, что на месте подрыва железнодорожного полотна вблизи Симферополя находится замглавы Совета министров крымского полуострова Игорь Михайличенко.