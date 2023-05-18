17 лет на одной газировке: что стало с иранцем, который вместо еды употреблял этот напиток

Ирранец Голамреза Ардешири на своеобразную "диету" сел еще в 2006 году. Поводом стало то, что однажды мужчине показалось, будто во рту есть инородный предмет, который похож на волос.

Я чувствовал, что начало его у меня на языке, конец — в желудке. Но, несмотря на усилия, вытащить волос не удавалось, — рассказал иранец изданию Daily Star.

Со временем ощущение так усилилось, что иранец стал задыхаться, и даже мягкую пищу не мог проглотить. Десятки врачей не сумели определить причину такого состояния.

Чтобы избавиться от такого чувства, я ходил к врачам, пока один не сказал: лучше бы мне пойти к психиатру, — вспоминает Голамреза.

Саркастичному совету специалиста иранец не последовал. И сумел решить проблему самостоятельно. Удивительно, что ему это удалось. Голамреза стал наседать на газировку, от которой его не тошнило.

Вот уже 17 лет мужчина ежедневно выпивает по 3,5 литра такого напитка в день. И его желудок с таким «питанием» справляется. Единственное, на что жалуется Галамреза, — проблемы со сном. Ему удается поспать всего 4 часа в сутки максимум.

Тем не менее, доктора ни при каких обстоятельствах такую диету вряд ли одобрили. Возможно, что иранец - просто большой везунчик.