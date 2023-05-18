Почему сливы начинают гнить на дереве и что с этим делать

Иногда процесс распространения гнили начинается еще в период созревания плодов.

Но не стоит заранее паниковать, спасти урожай вполне реально.

Сначала стоит разобраться в причинах произошедшего.

Скорее всего дело в грибковом заболевании сливы, таком как "монилиоз".

При попадании этой инфекции на плоды они начинают гнить.

Болезнь быстро распространяется, поэтому ее необходимо срочно остановить.

Такой же высокой скоростью распространения обладает и "плодовая гниль", но она появляется только когда наступает жара и повышенная влажность.

Чтобы предотвратить возможные заболевания лучшим вариантом будет заранее позаботиться об этом и посадить сливы на значительном расстоянии друг от друга.

Также, во время роста растения нужно периодически проводить обрезание кроны, так как большое количество веток будет создавать условия для распространения инфекции.

Кроме того если вы заметили поврежденные плоды либо пораженные грибком опавшие листья их также необходимо вовремя убирать.