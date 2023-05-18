Дачный эксперт рассказал о хитростях выращивания помидоров, которые не все знают

Первый этап - забота о грунте. Некоторые дачники ошибочно полагают, что томатам нужен какой-то особенный плодородный грунт, но это не так.

Добавочные подкормки тем более не нужны, от избытка питательных веществ томатам будет только вред, они начнут жировать, ухудшив плодоношение.

Особенно плохая затея давать помидорам навоз или коровяк. Эти подкормки лучше приберечь для огурцов.

Что надо знать о поливе. Высадив рассаду на постоянную грядку, поливать ее первое время не надо совсем, примерно недели три.

Растениям на этот период хватит влаги, которую они получили при посадке. Дальше делаем так: поливаем редко, но помногу, до 5-7 литров под каждый куст.

Если вы начнете увлажнять часто и по чуть-чуть, то корни будут развиваться у поверхности, а значит вырастут слабыми, урожай будет низкий.

Как кормить. Делать это надо лишь в крайнем случае, если уж точно есть такая необходимость и по растениям видно, что они страдают. Определяем, чего не хватает и даем это томатам.

Лучше в период созревания плодов. Хороший выбор - зеленый квас из растений. Не увлекайтесь азотными добавками, лучше вообще без них: азот приводит к жированию.

Как только начинается активное вытягивание и наращивание зеленой массы, нужно создать стрессовую ситуацию для томатов: уменьшить полив или убрать пару листиков снизу.

Пасынкование и прищипывание делаем обязательно. Эти процедуры позволяют направить энергию томатов в нужное русло - на формирование плодов и активное плодоношение.

Мульчирование - это то, что томаты оценят по достоинству. Влага всегда будет в достатке, никаких сорняков, корни надежно защищены от холода и от ожогов.

А также перепревшая мульча превращается в полезную питательную смесь.