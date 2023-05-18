Правильно приготовленный консервированный горох на рыбалку и рыба придет в руки сама

Горох готовим как обычно. замачиваем его за сутки, затем варим до полуготовности.

Далее готовим раствор для консервации гороха. Здесь тоже все просто. Нам понадобится кипяток и обычный глицерин, который продается в аптеках.

Раствор делаем из расчета 2 части воды на 1 часть глицерина.

Заливаем раствор в емкость с горохом.

Последний штрих — добавляем глутамат натрия.

Во-первых, глутамат натрия — это соль глутаминовой кислоты, то есть это аминокислота, которая входит в двадцатку наиболее популярных по пищевой привлекательности продуктов у рыб.

Также глутаминовая кислота входит в восьмерку наиболее предпочтительных кислот у леща. Эти данные взяты не с потолка, а с литературы, в том числе с научных диссертаций, где изучают вкусовые пристрастия карповых рыб.

Во-вторых, глутамат натрия используется очень часто в пищевой промышленности как усилитель вкуса (особенно для консервированных продуктов).

Известный факт, что когда продукты консервируются, то они теряют свою вкусовую, пищевую привлекательность. А глутамат натрия усиливает все это и возвращает в прежнее русло. То, что нам и нужно. Как раз больше всего он усиливает вкусовые качества белков, а в горохе белка много.

Пропорция на 200 милиграмм жидкости 1 грамм глутамата натрия (примерно половина чайной ложки, может чуть меньше). Этого вполне хватит.