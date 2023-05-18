Томаты покраснеют раньше: чем для этого надо подкормить культуру

Время идет быстро, и всего несколько недель отделяет момент от пересадки рассады томатов до сбора урожая. И многим хочется сократить этот период. Как это сделать?

Для этого нужно опрыскать кусты томатов раствором йода (30-35 капель на 10 л воды). Второй вариант - использовать марганцовку. Раствор при этом должен быть легким, розового цвета. Буквально через неделю томаты начнут краснеть.

Как известно, плоды томатов с разными механическими повреждениями - например, царапинами, трещинами - зреют быстрее. Потому некоторые садоводы специально накалывают плоды томатов заостренной деревянной палочкой (досточно 2-3 проколов около плодоножки).

Также можно заставить покраснеть томат с помощью водки или спирта. Для этого надо сделать уколы с соответствующим наполнением. Для одного плода достаточно 0,5 мл спирта либо водки. Вкус и химический сотав томата от такого вливания не меняется.

Когда начнут образовываться завязи, нужно прекратить все поливы и подкормки - это также способствует массовому созреванию плодов.