Тема звезд, покинувших Россию после начала специальной военной операции на Украине, волнует многих граждан страны. Люди интересуются: чем руководствовались предатели и перебежчики, как им живется сейчас, не жалеют ли они о содеянном?

Многие из них осознали свои ошибки. После того, как заработанные в России деньги стали заканчиваться, они поняли, что на Западе сколотить такие капиталы не получится: публика их не знает и не принимает. Но и на родине они никому не нужны, и поэтому представители так называемой «элиты» моментально лишились мощного источника доходов в виде концертов, корпоративов, выступлений на частных вечеринках. Более того — песни и номера многих из них сняли с теле- и радиоэфира, что привело к невозможности получать авторские отчисления.

И вот многие из них захотели вернуться. Причем пытаются делать это хитро, обращаясь с требованиями к Министерству юстиции снять с них статус иностранного агента, но при этом не изменив своего мнения и не выступив с покаянными словами.

Однако российский народ твердо и решительно сказал свое «нет» предателям и перебежчикам. Такая позиция людей обусловлена тем, что единственной причиной, по которой звезды решили вернуться, является то, что их «капиталец стал иссякать». Именно эти слова произнес политолог Яков Кедми, выступая в телевизионной программе Владимира Соловьева.

Кедми подчеркнул, что уехавшие представители элиты наверняка думали о том, что их попросят вернуться, и страна без них не сможет. Но все получилось совсем наоборот: Россия, по словам Кедми, просто очистилась от лишнего балласта — от тех, кто может предать в самый ответственный момент. Поэтому, указал политолог, нечего сейчас жаловаться на статус иностранного агента, а также на полное забвение в России: так называемые звезды получили то, что заслужили.

Как подчеркнул Яков Кедми, предателям назад дороги нет. И с этими его словами нельзя не согласиться.