Японцы в 90% случаях усыновляют взрослых, а не детей

В японском даже термин для этого есть – мукоеси. Когда мастер усыновляет самого талантливого подмастерья, потому что у того катаны выходят талантливо, а у его детей - откровенно хуже.

Или глава компании усыновляет умного помощника, когда его дети ничего не умеют, кроме как прожигать жизнь. Японским богатеньким сыновьям это хорошее напоминание, что забалуешь – место наследника вакантно всегда.

Якудза тоже так делают, даже чаще, чем другие классы. Там навыки и талант к криминалу ценятся куда сильнее родной крови.

Очень удобно – человек уже взрослый, все про него понятно, таланты раскрыты. Ты усыновляешь лучшую версию ребенка, которого хотел бы вырастить. И можно не расстраиваться, что собственные дети не удались. Не хотят, например, о ужас, ковать катаны, а хотят найти свое дело в жизни.

К тому ж Японии жесткие рамки понимания, что такое «хороший ребенок». Он должен хорошо учиться, унаследовать дело родителей, не доставлять проблем. Мало какой ребенок может соответствовать всем этим запросам.