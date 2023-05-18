Дачный эксперт научил ухаживать за огурцами, соблюдая все тонкости, чтобы был достойный урожай

Хорошей профилактикой болезней (против гнилей, мучнистой росы) помогает смесь для опрыскивания на основе йода и молока.
Берем 10 л воды, 1 л молока, 30 капель йода, кусочек хозяйственного мыла - хватит 20 г. Мыло нужно измельчить. Опрыскиваем растения два раза в месяц.
Для активного плодоношения и сохранения яркой зеленой листвы запомните такую подкормку. Готовим ее из хлеба. Одну буханку настаиваем в 10 л воды в течение суток.
Процеживаем, капаем в раствор 30 капель йода и опрыскиваем огурцы. Процедуру проделываем вечером, можно днем, но в хмурую погоду без солнца, чтобы у растений не было ожогов.
Еще одна полезная подкормка на заметку. От нее будет много завязей, а значит, и плодов. На ведро воды добавляем 2 л молочной сыворотки, 150 г сахара.
Проводим этой смесью опрыскивание по листьям. Питательный состав хорошо сочетается с другими вариантами удобрений.
И последний совет касается поливов. Желтые листики на огурцах возникают из-за нехватки воды.
Следите, чтобы почва была всегда увлажненной и не пересыхала, по необходимости увеличивайте поливы или уменьшайте их объем. Воду берем только теплую, примерно +25 градусов.
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