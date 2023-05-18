Поплавская «прошлась катком» по звёздам русского шоу-бизнеса

«Я вот все никак понять не могу, откуда такие цены за выступление артистов? Или они, выступая, жизнями своими рискуют? Нет же», — сказала Поплавская.

Она убеждена, что артисты, подобные певцу SHAMAN, который еще год назад был никому не нужен, а теперь запрашивает за песню «Я русский!» аж целых 6 миллионов рублей, потратят гонорары на свои особняки, отдых на Сейшелах, демонстрируя истинный цинизм в нынешних обстоятельствах.

Общественность в сети Интернет всецело разделила точку зрения Янины Поплавской, поддержав актрису.