Поплавская «прошлась катком» по звёздам русского шоу-бизнеса

16:54 2023-05-18

Актриса театра и кино Янина Поплавская резко высказалась о возвращении певицы Аллы Пугачевой из Израиля в Россию и осудила некоторых звёзд российского шоу-бизнеса, поднявших прайс на свои выступления.

«Я вот все никак понять не могу, откуда такие цены за выступление артистов? Или они, выступая, жизнями своими рискуют? Нет же», — сказала Поплавская.

Она убеждена, что артисты, подобные певцу SHAMAN, который еще год назад был никому не нужен, а теперь запрашивает за песню «Я русский!» аж целых 6 миллионов рублей, потратят гонорары на свои особняки, отдых на Сейшелах, демонстрируя истинный цинизм в нынешних обстоятельствах.

Общественность в сети Интернет всецело разделила точку зрения Янины Поплавской, поддержав актрису.

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