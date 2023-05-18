Дачник-любитель рассказал о своих способах борьбы с фитофторой у помидоров

Если фитофтора разгуляется не на шутку, то об урожае помидоров можно практически полностью забыть. Болезнь лучше предотвращать, бороться с ней сложно.

Можно использовать химические покупные средства, но есть и более безопасные народные рецепты, но тоже эффективные, из натуральных компонентов.

Готовим настой из чеснока

Он хорошо для профилактики болезни. Если делать опрыскивания регулярно, то фитофторы не будет, чеснок не дает шанса грибковым спорам и спасает урожай.

В 10 л воды растворяем полтора стакана чеснока, который предварительно измельчаем. Настой делаем сутки, процеживаем, вливаем бледный раствор марганцовки.

Обрабатывать помидоры в первый раз надо при возникновении первых завязей. После этого повторяем обработку через две недели, можно делать несколько процедур.

Опрыскивания с кефиром

Тоже профилактическая обработка. Сначала опрыскиваем растения, выждав 10 дней после пересадки в открытый грунт или в теплицу. Далее делаем обработки, повторяя их через 14 дней.

Готовится смесь так: на 10 л воды расходуем литр кефира (нежирного), вливаем 20 капель йода. Перемешаем и начинаем обработку свежим продуктом.

Готовим сразу перед применением.

Йод и молоко

Похожий рецепт, готовится почти как предыдущий. Но нужен он немного для других целей.

Это обработка против фитофторы, но также подкормка для укрепления иммунитета и улучшения вкусовых свойств.

Томаты будут слаще, если опрыскать их этим средством, и созревание пойдет быстрыми темпами.