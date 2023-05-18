Дачный эксперт рассказал, какую подкормку дать кабачку, чтобы он завалил урожаем

Для начала загляните в домашнюю аптечку, нам понадобятся простые средства, которые наверняка есть у каждого дома.

Итак, берем нашатырь - 30 г, аптечный йод - 10 капель, зеленка - 30 капель, птичий помет - 3 ст. л., вода - 10 л.

Готовим раствор таким образом. Размешиваем птичий помет в ведре с водой, потом настаиваем 4 дня. После этого жидкость надо процедить, влить капли йода, зеленку, нашатырь.

Все эти медицинские препараты добавляем прямо перед внесением птичьего помета.

Перед тем как удобрять кабачки приготовленным раствором, нужно хорошо пролить почву. Сделайте это вечером или днем, но когда на небе нет солнца и тучи.

Каждому кусту даем по половине литра приготовленного удобрения. Делать это желательно раз в 15 дней.

Очень скоро будет заметен результат, кабачки поразят своими размерами и количеством.