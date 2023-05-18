Почему чеснок выгодно выращивать рядом с клубничными грядками

Если чеснок посадить недалеко от от этой душистой ягоды он окажет ей неоценимую помощь в борьбе с вредителями, такими как паутинный клещ и тля, так как является источником соединений отпугивающих этих насекомых.

Многие дачники отказываются высаживать чеснок рядом с клубникой обьясняя это страхом, что он может негативно повлиять на вкус ягоды, но это не так.

На самом деле чеснок не нанесет землянике никакого вреда а наоборот за счет своих инсектицидных свойств он легко справляется с гнилью и поможет защитить ягоду от различных заболеваний.

Для этого владельцу дачного участка желательно обрезать кончики листьев чеснока чтобы усилить распространение запаха растения.