В Средние века у женщин считалось модным брить лоб и брови

В Средневековой Европе стандартами красоты считались бледная кожа, длинная лебединая шея и очень высокий лоб.

А глаза считались зеркалом души. Поэтому, чтобы их было лучше видно, на лбу не должно было быть лишних волос.

Некоторые дамы выщипывали даже ресницы. А чтобы шея выглядела более длинной, сбривали еще и волосы на затылке.

Сегодня среди женщин наблюдается другая крайность - они наращивают ресницы и волосы, делают брови более яркими и выразительными при помощи татуажа.

Все-таки каждая эпоха диктует свои стандарты красоты, и наблюдать за веяниями моды бывает очень интересно, особенно если сравнивать моду разных веков.