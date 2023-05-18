Дачники рассказали, какие огородные растения нельзя подкармливать дрожжами и почему

19:23 2023-05-18

Многие дачники используют подкормку для растений на основе дрожжей. Но некоторые огородные культуры могут погибнуть от такого удобрения.

Дрожжи насыщают почву полезными белками, аминокислотами, полисахаридами и микроэлементами.

Все это положительно влияет на развитие и урожайность ягодных кустарников, садовых деревьев, огородных растений.

Но есть исключения. Дрожжи подкормки ни в коем случае нельзя использовать для чеснока, лука и картофеля.

Важно помнить, что чрезмерная концентрация дрожжей провоцирует дефицит калия в почве, увеличивая содержание в ней азота. 

Дрожжевые подкормки не сочетаются с минеральными и химическими удобрениями и не работают при внесении в сухую почву.

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