Дачники рассказали, какие огородные растения нельзя подкармливать дрожжами и почему

Дрожжи насыщают почву полезными белками, аминокислотами, полисахаридами и микроэлементами.

Все это положительно влияет на развитие и урожайность ягодных кустарников, садовых деревьев, огородных растений.

Но есть исключения. Дрожжи подкормки ни в коем случае нельзя использовать для чеснока, лука и картофеля.

Важно помнить, что чрезмерная концентрация дрожжей провоцирует дефицит калия в почве, увеличивая содержание в ней азота.

Дрожжевые подкормки не сочетаются с минеральными и химическими удобрениями и не работают при внесении в сухую почву.