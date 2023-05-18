Дачники рассказали, какие огородные растения нельзя подкармливать дрожжами и почему

Дрожжи насыщают почву полезными белками, аминокислотами, полисахаридами и микроэлементами.
Все это положительно влияет на развитие и урожайность ягодных кустарников, садовых деревьев, огородных растений.
Но есть исключения. Дрожжи подкормки ни в коем случае нельзя использовать для чеснока, лука и картофеля.
Важно помнить, что чрезмерная концентрация дрожжей провоцирует дефицит калия в почве, увеличивая содержание в ней азота.
Дрожжевые подкормки не сочетаются с минеральными и химическими удобрениями и не работают при внесении в сухую почву.
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