В МЧС России сформировали первый кошачий отряд «Семёнычи»

Такое название отряд получил в честь двухлетнего кота-талисмана по кличке Семён, который живёт в 135-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС по Тюменской области.

В отряд «Семёнычи» вошли пушистые члены команды из пожарных частей Москвы, Смоленской, Курской, Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми.

Кошачий отряд не только охраняет инвентарь от грызунов, но помогает своим мурчанием снять накопившееся у спасателей за день напряжение, а также выходит вместе с пожарными на построение каждое утро.