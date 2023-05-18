Опытный цветовод объяснил, что дать гортензии в первую подкормку весной для яркого цветения

Цветовод со стажем объяснил, какой должна быть самая первая весенняя подкормка для гортензий, чтобы успешно запустить период вегетации.

Лучшее время для этого - конец апреля/середина мая. Сигналом к действию должны служить набухшие и начавшие раскрываться почки растения.

Спешка не приветствуется, если поторопитесь, листья начнут расти быстрыми темпами, но могут погибнуть из-за наступивших внезапных холодов.

Удобрять гортензию в первый раз можно специальными средствами из садоводческого магазина. Берем смеси с содержанием азота или органических веществ. Не подойдет только зола.

Для начала, перед внесением удобрений, нужно узнать уровень РН почвы. Его значение не должно быть выше или ниже 5,5.

Когда вы определили степень кислотности почвы, самое время подготовить кустик. Разрыхляем верхнюю часть земли возле ствола растения.

Вносим удобрение во влажную землю, если она подсохла, то перед подкормкой делаем обильный полив.

После этого следует провести мульчирование. Используем для этих целей органические натуральные компоненты: кусочки коры, сосновые шишки, хвою сосны и ели, верховой торф.

Можно выбрать другие природные материалы на свой вкус.