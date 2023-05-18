Как использовать испорченное варенье в огороде для увеличения урожая: неожиданные советы дачников

Сладкий продукт можно добавить в бродилку из зеленой травы, а также в удобрение на основе дрожжей.
Чтобы растения давали хороший урожай, им необходим углекислый газ. В открытом грунте он поступает извне, а в теплице этого не происходит.
В процесс брожения варенья вырабатывается тот самый углекислый газ. Нужно просто развести банку продукта в ведре воды.
Еще один способ использовать испорченное варенье в огороде – сделать ловушки для вредителей и развесить их на деревьях.
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