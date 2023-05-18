Агрономы объяснили, почему свекла трескается прямо в земле и как этого не допустить

Чаще всего растрескивание свеклы происходит из-за неравномерного полива. Если грядки долго не поливали, не стоит сразу использовать большое количество воды.
Главное правило выращивания целой и сладкой свеклы – равномерный полив с учетом погодных условий.
Вторая причина, по которой трескается свекла – переизбыток азота в почве из-за неправильного внесения удобрений.
Подкормки с высоким содержанием азота нужны в начале сезона, когда идет наращивание зеленой массы. Позже вносить их уже не нужно.
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