Агрономы объяснили, почему свекла трескается прямо в земле и как этого не допустить

Чаще всего растрескивание свеклы происходит из-за неравномерного полива. Если грядки долго не поливали, не стоит сразу использовать большое количество воды.

Главное правило выращивания целой и сладкой свеклы – равномерный полив с учетом погодных условий.

Вторая причина, по которой трескается свекла – переизбыток азота в почве из-за неправильного внесения удобрений.

Подкормки с высоким содержанием азота нужны в начале сезона, когда идет наращивание зеленой массы. Позже вносить их уже не нужно.