Дачники рассказали, как вырастить рекордный урожай кабачков на своем участке

Для хорошего роста кабачку нужны солнечный свет, тепло, вода и питательный грунт. Для получения раннего урожая можно вырастить рассаду.

Поливать кабачки нужно раз в неделю, но очень обильно. Корни растения находятся на глубине около 30 см, туда должна дойти вода.

Как и любое другое огородное растение, кабачок нуждается в подкормках. Для активного образования плодов необходимо вносить калий и фосфор.

Кабачкам подходит мульчирование, сохраняющее влагу в земле и разрыхляющая почву. Можно использовать прошлогодние листья или подсушенную газонную траву.