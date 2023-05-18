Как гарантированно избавиться от морковной тли без химии: дачники назвали простые способы

Для начала можно попробовать приготовить состав против тли из картофельной ботвы. Ее потребуется около килограмма.
Зелень нужно измельчить, залить ведром воды, настоять несколько часов, а затем процедить и опрыскать морковь.
Другой способ борьбы с тлей также предусматривает использование растительного материала, безопасного для моркови.
Нужно порезать 200 г репчатого лука, не очищая его от шелухи, и залить 10 л воды. Раствор настаивается сутки.
После этого полученный состав необходимо отфильтровать, а потом можно использовать его против тли.
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