Как собрать четыре урожая редиса за один сезон: дачники раскрыли секрет

Осенью редис высаживают на грядку, а весной накрывают ее пленкой до прогрева почвы. Уход заключается в регулярных поливах и рыхлении грунта.
Второй раз редис сажают в конце мая или начале июня. Нужно выбрать место, которое хорошо освещается солнцем во второй половине дня. Вечером грядки нужно нкрывать черной пленкой, а утром ее снимать.
Второй летний посев редиса приходится на начало июля. Условия ухода остаются теми же, но необходимо уделить внимание борьбе с вредителями.
Четвертый раз редис сажают в начале сентября. Покрывать грядки пленкой уже не нужно. Лучше всего посадить растение туда, где до него росли томаты, огурцы или перец.
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