Для чего опытные дачники красят грецкие орехи и раскладывают их на грядках с клубникой

Таким способом они защищают ягоды от птиц, которым нравится ярко-красный цвет и сладкий вкус клубники.

Если покрасить грецкие орехи красной краской и разложить на клубничной грядке, пернатые примут их за ягоды.

Лучше всего сделать это, когда клубника еще не созрела. Птицы попытаются клевать поддельные «ягоды», но не смогут этого сделать.

Постепенно они перестанут обращать внимание на грядку, где растут несъедобные плоды. А клубника, которая начнет созревать, будет в безопасности.