Как вырастить крупные головки лука: дачники назвали главные условия

Сеянку нужно замачивать в растворе марганцовки для защиты от болезней. А для ускоренного прорастания следует срезать верхушку.
Чтобы луковая муха не повредила урожай, грядку посыпают каменной солью. Вредителей будет значительно меньше, если посадить лук вместе с морковью, чередуя ряды.
Лук необходимо подкармливать. Первым вносится водный раствор навоза или куриного помета с древесной золой и суперфосфатом.
В качестве второй подкормки используется смесь калия, суперфосфата и мочевины. Третья подкормка состоит из суперфосфата и калия.
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