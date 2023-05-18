Как вырастить крупные головки лука: дачники назвали главные условия

Сеянку нужно замачивать в растворе марганцовки для защиты от болезней. А для ускоренного прорастания следует срезать верхушку.

Чтобы луковая муха не повредила урожай, грядку посыпают каменной солью. Вредителей будет значительно меньше, если посадить лук вместе с морковью, чередуя ряды.

Лук необходимо подкармливать. Первым вносится водный раствор навоза или куриного помета с древесной золой и суперфосфатом.

В качестве второй подкормки используется смесь калия, суперфосфата и мочевины. Третья подкормка состоит из суперфосфата и калия.