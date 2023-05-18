Бывалый огородник поделился опытом высаживания перца, рассказал, что положить в лунку для подъема урожая

Проблемы с урожаем бывают у всех, плодоношение может резко снизится, да и сами плоды не радуют размерами и вкусом.

Чтобы все прошло гладко и урожайность держалась на высоте, следуем ценным советам опытного дачника.

Он порекомендовал одну удачную подкормку, которая отвечает за формирование крупных, сочных, толстых перцев.

Добавьте эту смесь один раз в лунку при посадке овощей, и урожай будет на славу.

Будущий урожай зависит от многих факторов, важны самые первые шаги на пути к выращиванию культуры.

Как поведет себя рассада на новом месте, таким и вырастет взрослое растение - или крепким и здоровым, или же хилым, слабым и больным.

Пикировку к перцам не применяем, корни очень нежные и чувствительные, очень плохо переносят малейшие травмы.

Однако даже без пикировки могут возникнуть проблемы при пересадке рассады в грунт из отдельного стаканчика. Есть высокий риск повреждения корневой системы.

В этой ситуации очень помогают подкормки, которые поддерживают растение и помогают восстановиться после пережитого стресса.

Избыток удобрений опасен, так можно сжечь корни и стебли.

Чтобы так не было, после добавления удобрений присыпаем их землей и уже поверх высаживаем перцы.

Что добавить, зависит от качества и состава грунта. Чаще всего дачники и садоводы используют костную муку с древесной золой, рыбную или костную муку, внося по отдельности.

Последние две добавки максимально насыщают перцы фосфором.

Древесная зола будет служить источником калия, лучше берем сгоревшие останки подсолнечника.

Готовим подкормку: к двум стаканам костной муки добавляем три столовые ложки золы. Все компоненты надо равномерно смешать и положить в лунку, перемежая землей.