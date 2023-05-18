Бывалый огородник поделился опытом высаживания перца, рассказал, что положить в лунку для подъема урожая

Проблемы с урожаем бывают у всех, плодоношение может резко снизится, да и сами плоды не радуют размерами и вкусом.
Чтобы все прошло гладко и урожайность держалась на высоте, следуем ценным советам опытного дачника.
Он порекомендовал одну удачную подкормку, которая отвечает за формирование крупных, сочных, толстых перцев.
Добавьте эту смесь один раз в лунку при посадке овощей, и урожай будет на славу.
Будущий урожай зависит от многих факторов, важны самые первые шаги на пути к выращиванию культуры.
Как поведет себя рассада на новом месте, таким и вырастет взрослое растение - или крепким и здоровым, или же хилым, слабым и больным.
Пикировку к перцам не применяем, корни очень нежные и чувствительные, очень плохо переносят малейшие травмы.
Однако даже без пикировки могут возникнуть проблемы при пересадке рассады в грунт из отдельного стаканчика. Есть высокий риск повреждения корневой системы.
В этой ситуации очень помогают подкормки, которые поддерживают растение и помогают восстановиться после пережитого стресса.
Избыток удобрений опасен, так можно сжечь корни и стебли.
Чтобы так не было, после добавления удобрений присыпаем их землей и уже поверх высаживаем перцы.
Что добавить, зависит от качества и состава грунта. Чаще всего дачники и садоводы используют костную муку с древесной золой, рыбную или костную муку, внося по отдельности.
Последние две добавки максимально насыщают перцы фосфором.
Древесная зола будет служить источником калия, лучше берем сгоревшие останки подсолнечника.
Готовим подкормку: к двум стаканам костной муки добавляем три столовые ложки золы. Все компоненты надо равномерно смешать и положить в лунку, перемежая землей.
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