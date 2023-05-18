Что будет, если посадить свеклу и морковь на одной грядке: дачники поделились своим опытом

Такое соседство не вредит ни одному из растений и может обеспечить хороший урожай, если грядку правильно обустроить.

Проще всего разделить ее на две половины, посадив на одной из них свеклу, а на другой – морковь.

Требования к поливу у растений одинаковые, здесь проблем не будет. Подкормки им также нужны аналогичные.

Но нужно учитывать, что свекла может затенять морковь. Этого можно избежать, если первую посадить на северной части грядки, а вторую – на южной.