Что будет, если посадить свеклу и морковь на одной грядке: дачники поделились своим опытом

Такое соседство не вредит ни одному из растений и может обеспечить хороший урожай, если грядку правильно обустроить.
Проще всего разделить ее на две половины, посадив на одной из них свеклу, а на другой – морковь.
Требования к поливу у растений одинаковые, здесь проблем не будет. Подкормки им также нужны аналогичные.
Но нужно учитывать, что свекла может затенять морковь. Этого можно избежать, если первую посадить на северной части грядки, а вторую – на южной.
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