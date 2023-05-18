Чем обработать плодовые деревья, чтобы навсегда избавиться от мха и лишайника

Для этой цели используется медный купорос, который является антисептиком, применяется также для уничтожения плесени и грибка.

Для обработки растений необходимо растворить 250 г медного купороса в 1 л теплой воды и хорошо размешать.

Раствор разбавляют водой до 10 л и опрыскивают им деревья. Процедуру нужно проводить в сухую погоду после листопада.

Обработку рекомендуется повторять осенью и весной. Медный купорос не оказывает негативно влияния на деревья и их плоды.