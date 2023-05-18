Как изменить цвет гортензии: удивительный лайфхак от опытных садоводов

22:28 2023-05-18

Оттенок цветов гортензии зависит от уровня кислотности почвы. Изменив его, можно поменять и окраску цветов.

Если уровень кислотности почвы значительно ниже 7, цветы гортензии будут синими или голубыми. 

Добиться такого показателя можно с помощью ежемесячного внесения в почвы сульфата алюминия.

Можно также вносить состав из 10 л воды и 50мл уксуса 9%. Подойдут также подкормки с калием и низинный торф.

Если рН превышает 7, цветы гортензии будут красными или розовыми. Добиться этого можно при помощи внесения мела, извести или доломитовой муки.

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