Как изменить цвет гортензии: удивительный лайфхак от опытных садоводов

Если уровень кислотности почвы значительно ниже 7, цветы гортензии будут синими или голубыми.

Добиться такого показателя можно с помощью ежемесячного внесения в почвы сульфата алюминия.

Можно также вносить состав из 10 л воды и 50мл уксуса 9%. Подойдут также подкормки с калием и низинный торф.

Если рН превышает 7, цветы гортензии будут красными или розовыми. Добиться этого можно при помощи внесения мела, извести или доломитовой муки.