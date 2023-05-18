Как изменить цвет гортензии: удивительный лайфхак от опытных садоводов

Если уровень кислотности почвы значительно ниже 7, цветы гортензии будут синими или голубыми.
Добиться такого показателя можно с помощью ежемесячного внесения в почвы сульфата алюминия.
Можно также вносить состав из 10 л воды и 50мл уксуса 9%. Подойдут также подкормки с калием и низинный торф.
Если рН превышает 7, цветы гортензии будут красными или розовыми. Добиться этого можно при помощи внесения мела, извести или доломитовой муки.
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