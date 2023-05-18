Звезда сериала Глухарь Уразаев скончался в возрасте 65 лет

Кончину Рустама Уразаева подтвердили в Союзе кинематографистов РФ. Структура выразила соболезнования родственникам ушедшего из жизни артиста.

О дате, времени и месте прощания будет сообщено позднее.

Зрители знают Уразаева по таким лентам, как "Псевдоним "Албанец", "Красный поезд", "Мент в законе", "Глухарь" и многим другим.

Звезда экрана осознавал, что дни его сочтены, так как страдал онкологией (3 степень). Он лежал в клинике и не допускал к себе журналистов.