Звезда сериала Глухарь Уразаев скончался в возрасте 65 лет

Кончину Рустама Уразаева подтвердили в Союзе кинематографистов РФ. Структура выразила соболезнования родственникам ушедшего из жизни артиста.
О дате, времени и месте прощания будет сообщено позднее.
Зрители знают Уразаева по таким лентам, как "Псевдоним "Албанец", "Красный поезд", "Мент в законе", "Глухарь" и многим другим.
Звезда экрана осознавал, что дни его сочтены, так как страдал онкологией (3 степень). Он лежал в клинике и не допускал к себе журналистов.
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