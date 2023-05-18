Дачники объяснили, для чего нужно сажать чеснок под малину

22:34 2023-05-18

Многие дачники сажают чеснок прямо между кустами малины, и делают это не просто так.

Секрет прост: чеснок никак не препятствует росту малины, не оказывает на нее негативного влияния.

Зато в нем содержатся фитонциды, которые надежно защищают кусты и ягоды от вредителей, скрывая ее аромат от насекомых.

Похожий эффект дают календула, петрушка, базилик и другие пряные травы, если их посадить рядом с малиной. 

Чтобы предотвратить разрастание малинника, вокруг него можно посадить щавель. А вот виноград будет мешать развитию кустов.

Клубника и земляника плохо уживаются с малиной, жасмин и облепиха негативно воздействуют на нее.

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