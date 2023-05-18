Приготовьте это удобрений для всех растений сразу, и получите гигантский урожай

22:39 2023-05-18

Для увеличения урожайности огородных культур используются подкормки. Есть один раствор, который подойдет для всех растений.

Для его приготовления нужно растворить в 10-литровом ведре воды 100-150 мл ЭМ-препарата, получится концентрат.

Другое ведро нужно заполнить на две три сорняками, вместе с корнями и землей, залить отстоявшейся водой.

Можно добавить туда же полстакана сахара или стакан варенья, чтобы микроорганизмы быстрее размножались.

Далее составы смешиваются, настаиваются под крышкой в течение недели и используются в качестве подкормки для любых огородных растений.

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