Приготовьте это удобрений для всех растений сразу, и получите гигантский урожай

Для его приготовления нужно растворить в 10-литровом ведре воды 100-150 мл ЭМ-препарата, получится концентрат.

Другое ведро нужно заполнить на две три сорняками, вместе с корнями и землей, залить отстоявшейся водой.

Можно добавить туда же полстакана сахара или стакан варенья, чтобы микроорганизмы быстрее размножались.

Далее составы смешиваются, настаиваются под крышкой в течение недели и используются в качестве подкормки для любых огородных растений.