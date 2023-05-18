Дачники напомнили о давно забытом удобрении из обычной муки: его хватит на целый год

23:14 2023-05-18

В прежние времена в деревнях использовали обычную муку для улучшения роста растений и повышения их урожайности.

С появлением минеральных удобрений рецепт постепенно забылся, но некоторые дачники по-прежнему используют его.

Муку добавляют в почву при посадке растений. Для этого нужно соотношение 5 ложек муки на ведро земли.

Продукт, у которого истек срок годности, высыпают в компостную яму, чтобы ее содержимое созревало быстрее.

Мукой опудривают растения, поскольку она эффективно борется с жуками-листоедами, тлей, гусеницами и прочими вредителями.

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